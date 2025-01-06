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Antalya'da Güneşli Hava, Sahilleri Canlandırdı

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler ve kent sakinleri, sahilleri doldurarak doğanın tadını çıkardı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 13:58
Antalya'da Güneşli Hava, Sahilleri Canlandırdı

Antalya, güzel bir güneşli günün tadını çıkarmak isteyen turistler ve yerel sakinlerle dolup taştı. Havanın 18 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü bu güzel günde, şehirde enerji dolu anlar yaşandı.

Özellikle tarihi Kaleiçi ve Yat Limanı bölgeleri, bu özel gün nedeniyle hareketlenirken, bazı kişiler güneşin tadını çıkarmak için oturmayı tercih etti. Diğerleri ise oltalarıyla balık tutma faaliyetinde bulundu. Bir sporseverin köpeğiyle yaptığı kürek sörfü (sup), renkli görüntüler oluşturdu.

Konyaaltı ve Lara sahilleri de yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Burada hem turistler hem de yerel halk, parklar içinde yürüyüş yaparak doğayla iç içe olma fırsatı yakaladı.

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