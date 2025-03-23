Antalya'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı

Antalya'da Kaza: Hafif Ticari Araç Devrildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari bir aracın devrilmesi sonucu sürücü ve kaldırımdaki bir yaya yaralandı. 41 yaşındaki Y.Ö.'nün kullandığı 07 DL 461 plakalı araç, Şirinyalı Mahallesi Sinanoğlu Caddesi'nde, öncelikle kaldırımda yürüyen bir yayaya ardından da otopark duvarına çarparak devrildi.

Kaza Sonrası Olay Yeri İncelemesi

Devrilen araç sonucunda yaralanan sürücü ve yaya, ihbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Alkol Testi ve Cezai İşlem

Kaza ile ilgili olarak, sürücünün alkollü olduğu iddia ediliyor. Bu nedenle Y.Ö.'ye cezai işlem uygulanmış ve ehliyeti el konulmuştur. Olayın detayları, yetkililer tarafından yürütülen incelemelerle aydınlatılmaya çalışılmaktadır.