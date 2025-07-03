Antalya'da Hırsızlık Şüphelisi 1 Kişi Tutuklandı

Antalya'da Hırsızlık Operasyonu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gerçekleştiren hırsızlık olayında 3 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten gelen açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir evden 193 çeyrek altın, 6 bin 800 dolar ve 3 bin 150 avro çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Olayın Takibi ve Gözaltılar

Ekipler, detaylı saha çalışması yaparak güvenlik kameralarını inceledi ve hırsızlık olayının F.Z., Ü.K.Y. ve E.Y. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Düzenlenen operasyon sonucunda, bu 3 kişi gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda toplamda 4 bin 300 dolar, 3 bin 150 avro, 150 çeyrek altın ve 1 yarım altın ele geçirildi.

Adli Süreç ve Tutuklama

Gözaltına alınan şüpheliler, ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bir zanlı tutuklanırken, diğer iki kişi serbest bırakıldı. Ele geçirilen para ve altınlar ise sahibine teslim edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı. Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, evlerinde yapılan aramalarda 4 bin 300 dolar, 3 bin 150 avro, 150 çeyrek altın ve 1 yarım altın ele geçirildi.