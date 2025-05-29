Antalya'da Hortum Felaketi: Evler ve Seralar Zarar Gördü

Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde Hortum Vurdu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen hortum, yerel halk için büyük bir felakete dönüştü. Gazi Mahallesi'nde oluşan hortum, birçok evin çatılarını ve pencerelerini tahrip etti, seralarda büyük hasara yol açtı.

Hortum Sonrası Hasar ve Önlemler

Hortum nedeniyle bazı evlerin çatıları tamamen uçarken, örtü altında yetiştirilen ürünler ve elektrik iletim hatları da zarar gördü. Olayın ardından polis ekipleri, yola düşen camlar nedeniyle bazı sokakları trafiğe kapattı. Belediye ekipleri ise bölgede temizlik çalışmalarına hızla başladı.

Hortumun ardından gelen şiddetli sağanak ve dolu yağışı, ilçedeki yaşamı daha da olumsuz etkiledi. Olay yerine giden Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hortum, Hal istikametinden yaklaşık 1 kilometre sağlı sollu seraları ve evlerin çatılarını uçurmuş. Şu anda ne kadar zarar olduğunu bilmiyoruz, ancak sabah hasar tespit çalışmalarına başlayacağız." dedi.

Acil Durum Anları ve Tanıklıklar

Hortumun etkileri hakkında bilgi veren vatandaşlardan Mahmut Çandıroğlu, serada çalıştığı esnada bir gürültü duyduğunu ve ardından hortumun oluştuğunu anlattı. Çandıroğlu, “Serada gübre veriyordum. Her şey 5 dakika içinde oldu. Bir anda denizden gelen fırtına evlerin çatılarını uçurdu, evimin camlarını patlattı.” dedi.

Olayı gözleriyle gören bir diğer vatandaş Yaşar Tunç ise, deniz tarafından gelen sesin ardından gördüğü hortumun çok sayıda eşya, naylon ve çatıyı metrelerce havaya uçurduğunu söyledi. Hortum, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan hortum nedeniyle evlerin çatıları, pencereleri ile seralarda zarar oluştu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan hortum nedeniyle evlerin çatıları, pencereleri ile seralarda zarar oluştu.