DOLAR
39,21 -0,33%
EURO
44,6 -0,19%
ALTIN
4.183,82 -0,36%
BITCOIN
4.170.006 -0,21%

Antalya'da Hortum Felaketi: Evler ve Seralar Zarar Gördü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan hortum, evlerin çatılarını ve seraları ciddi şekilde tahrip etti.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 22:27
Antalya'da Hortum Felaketi: Evler ve Seralar Zarar Gördü

Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde Hortum Vurdu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen hortum, yerel halk için büyük bir felakete dönüştü. Gazi Mahallesi'nde oluşan hortum, birçok evin çatılarını ve pencerelerini tahrip etti, seralarda büyük hasara yol açtı.

Hortum Sonrası Hasar ve Önlemler

Hortum nedeniyle bazı evlerin çatıları tamamen uçarken, örtü altında yetiştirilen ürünler ve elektrik iletim hatları da zarar gördü. Olayın ardından polis ekipleri, yola düşen camlar nedeniyle bazı sokakları trafiğe kapattı. Belediye ekipleri ise bölgede temizlik çalışmalarına hızla başladı.

Hortumun ardından gelen şiddetli sağanak ve dolu yağışı, ilçedeki yaşamı daha da olumsuz etkiledi. Olay yerine giden Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hortum, Hal istikametinden yaklaşık 1 kilometre sağlı sollu seraları ve evlerin çatılarını uçurmuş. Şu anda ne kadar zarar olduğunu bilmiyoruz, ancak sabah hasar tespit çalışmalarına başlayacağız." dedi.

Acil Durum Anları ve Tanıklıklar

Hortumun etkileri hakkında bilgi veren vatandaşlardan Mahmut Çandıroğlu, serada çalıştığı esnada bir gürültü duyduğunu ve ardından hortumun oluştuğunu anlattı. Çandıroğlu, “Serada gübre veriyordum. Her şey 5 dakika içinde oldu. Bir anda denizden gelen fırtına evlerin çatılarını uçurdu, evimin camlarını patlattı.” dedi.

Olayı gözleriyle gören bir diğer vatandaş Yaşar Tunç ise, deniz tarafından gelen sesin ardından gördüğü hortumun çok sayıda eşya, naylon ve çatıyı metrelerce havaya uçurduğunu söyledi. Hortum, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan hortum nedeniyle evlerin çatıları, pencereleri ile...

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan hortum nedeniyle evlerin çatıları, pencereleri ile seralarda zarar oluştu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan hortum nedeniyle evlerin çatıları, pencereleri ile...

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan hortum nedeniyle evlerin çatıları, pencereleri ile seralarda zarar oluştu.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

Afyon ve Denizli İçin Meteorolojiden Acil Uyarı: Felaket Kapıda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Seyir Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 3 Yaralı
2
Bolu'da Hırsızlık Operasyonu: Bir Tutuklama
3
Lordlar Kamarası'nda Protesto: 'Lordlar Dışarı, Halk İçeri' Sloganları
4
Türkiye'den Lübnan Ordusuna Hibe Askeri Teçhizat ve Tıbbi Malzeme Teslim Töreni
5
Isparta’da Çevre Haftası Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı
6
Şule Yüksel Şenler 3. Kitap ve Kültür Günleri Başladı
7
Tekirdağ'da Vidanjörün Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!

Afyon ve Denizli İçin Meteorolojiden Acil Uyarı: Felaket Kapıda!

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım