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Antalya'da İki Ayrı Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde Yurtpınar ve Fettahlı mahallerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 20:31
Antalya'da İki Ayrı Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Antalya'da Orman Yangınlarına Anında Müdahale

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde çıkan iki ayrı orman yangınına müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı.

İhbar sonrası Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Yangınların sera ve yerleşim alanlarına yakın bölgelerde çıkması, müdahaleyi daha da acil hale getirdi.

Yangın söndürme çalışmalarında, ilk aşamada 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve birçok yangın işçisi görev alıyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Yangınla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan 2 ayrı orman yangınına havadan ve karadan müdahale...

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan 2 ayrı orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 ayrı bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 ayrı bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

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