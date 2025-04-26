Antalya'da İş Hanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Kumluca İlçesinde Yangın Panik Yarattı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan 6 katlı iş hanının zemin katındaki restoranda kaynaklanan yangın, kısa süre içinde çevredeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Yeni Mahalle Ahmet Aliağa Bulvarı'ndaki Maliye İş Hanında meydana gelen olayda, ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

İtfaiye ve Acil Ekipler Olay Yerinde

Yangının çıktığına dair ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın, kısa sürede iş hanının içini ve diğer iş yerlerini yoğun duman ile kaplarken, güvenlik nedeniyle bina içerisindeki diğer vatandaşlar tahliye edildi.

Hasar Tespit Edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye birimi ekipleri, yangına gaz maskesi takarak müdahale etti ve dumanı tahliye etmeye çalıştı. Yangının söndürülmesi sonrasında, restorana ait alt kat ve bacasının zarar gördüğü belirlendi.

İzlenimlere göre, yangın sonrası iş hanındaki hasarın boyutu detaylı bir inceleme ile tespit edilecek.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 6 katlı iş hanının içindeki restoranda çıkan yangın hasara neden oldu. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 6 katlı iş hanının içindeki restoranda çıkan yangın hasara neden oldu. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.