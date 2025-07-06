Antalya'da İşçilerin Kaldığı Konteynerde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Antalya'da İşçilerin Kaldığı Konteynerde Yangın

Antalya'nın Serik ilçesi Cumalı Mahallesi'nde, D400 kara yolunda bulunan plastik kasa deposunda çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiştir.

Olayın ardından, durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

İtfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak, yangın sonucunda konteyner tamamen kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Antalya'nın Serik ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangını itfaiye söndürdü.