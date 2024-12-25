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Antalya'da İtfaiye Ekipleri 164 Su Baskınına Müdahale Etti

Antalya'da meteorolojinin 'turuncu' uyarısına rağmen itfaiye ekipleri 164 su baskınına müdahale etti.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 18:55
Antalya'da İtfaiye Ekipleri 164 Su Baskınına Müdahale Etti

Antalya’da Sağanak Yağışların Yol Açtığı Su Baskınlarına Müdahale

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen "turuncu" kodla uyarıların ardından, Antalya'da itfaiye ekipleri 164 su baskınına müdahale etti. Belediye yetkilileri, kentin merkezi ile bazı ilçelerinde etkisini artıran sağanağın, acil durum ekipleri tarafından hızla kontrol altına alındığını belirtti.

Hazır Durumda Bekleyen Ekipler

Belediyeden yapılan açıklamaya göre; 833 personel, 487 araç ve iş makinesi ile 199 motopomp, olası ihbarlar için hazır bekliyor. İtfaiye ekipleri sadece su baskınları değil, aynı zamanda çeşitli olaylara da müdahale etti. Bu olaylar arasında;

  • 2 istinat duvarı çökmesi,
  • 15 ağaç devrilmesi,
  • 15 mahsur kalma durumu,
  • 1 elektrik direği devrilmesi tehlikesi,
  • 3 toprak kayması,
  • 1 prefabrik bina uçması,
  • 1 yıldırım düşmesi,
  • 2 tabela düşmesi,
  • 2 çatı uçması.

Yaylalarda Tahliyeler ve Kar Küreme Çalışmaları

Korkuteli ve Akseki ilçelerinde gerçekleştirilen sağanaklar nedeniyle yaylalarda hayvanlarıyla mahsur kalan vatandaşlar, belediye ekipleri tarafından tahliye edildi. Ayrıca, kentin yüksek kesimlerindeki yayla yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları da yapılarak, ulaşımın aksamaması için gerekli tedbirler alındı.

Antalya'da meydana gelen bu olaylar, şehirdeki altyapı sisteminin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kod ile uyardığı Antalya'da ekipler, kentin yüksek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kod ile uyardığı Antalya'da ekipler, kentin yüksek kesimlerindeki yayla yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kod ile uyardığı Antalya'da ekipler, kentin yüksek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kod ile uyardığı Antalya'da ekipler, kentin yüksek kesimlerindeki yayla yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

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