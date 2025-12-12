Antalya'da JASAT 72 Saatte 203 Aranan Kişiyi Yakaladı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın aralıksız çalışması

Antalya'da son 3 günde, hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 203 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından son 72 saatte yürütülen operasyonlarda, farklı suçlardan aranan toplam 203 kişi yakalandı.

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 3 şüpheli, 5–10 yıl arası hapis cezası bulunan 19 şüpheli ve 0–5 yıl arası hapis cezası bulunan 29 şüpheli başta olmak üzere çok sayıda aranan şahıs adli makamlara teslim edildi.

