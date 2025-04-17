Antalya'da Kadın Evinde Ölü Bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Sarısu Mahallesi 138 Sokak'ta yer alan bir sitedeki 4. kattaki dairede yalnız yaşayan Gözde Gökalp (36) evinde ölü bulundu.

Gökalp'ten haber alamayan, yurtdışında bulunan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla yapılan müdahalede, ekipler Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis incelemelerinde, genç kadının vücudunda morluklar tespit edildi.

Gökalp'in cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan, kadının erkek arkadaşı olduğu belirtilen H.Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.