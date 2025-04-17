DOLAR
38,06 0,25%
EURO
43,49 0,44%
ALTIN
4.042,62 1,21%
BITCOIN
3.216.957,93 -0,32%

Antalya'da Kadın Evinde Ölü Bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 36 yaşındaki Gözde Gökalp evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 15:10
Antalya'da Kadın Evinde Ölü Bulundu

Antalya'da Kadın Evinde Ölü Bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Sarısu Mahallesi 138 Sokak'ta yer alan bir sitedeki 4. kattaki dairede yalnız yaşayan Gözde Gökalp (36) evinde ölü bulundu.

Gökalp'ten haber alamayan, yurtdışında bulunan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla yapılan müdahalede, ekipler Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis incelemelerinde, genç kadının vücudunda morluklar tespit edildi.

Gökalp'in cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan, kadının erkek arkadaşı olduğu belirtilen H.Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Adalet Bakanı Tunç'tan Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'nda Önemli Açıklamalar
3
Emine Gülay'ın Kına Gecesi Hayali Burdur'da Gerçekleşti
4
Konya'da Otomobil Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, Diğeri Ağır Yaralı
5
Erzurum'da Eşini Boğarak Öldüren Kişi Tutuklandı
6
Türk Tarih Kurumu'ndan 'Türklere Yönelik Ermeni Mezalimi' Paneli
7
Osmaniye'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzeni Ortaya Çıktı

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor