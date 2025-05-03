Antalya'da Kadınların Mücadelesi: Tarım ve Seracılık Festivali'nde Rekabet Dorukta

Antalya'nın Kumluca İlçesinde Tarım ve Seracılık Festivali

Antalya'nın Kumluca ilçesinde gerçekleştirilen 26. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali, yerel kadınların kıyasıya yarıştığı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Festival, Atatürk Stadyumu'nda düzenlenerek çevre ilçelerden gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Kıyasıya Yarışmalar

Festivalde, kadınlar arasında düzenlenen domates yeme, kasa taşıma, halat çekme ve çuval yarışmaları gibi etkinlikler büyük heyecan yarattı. Kadınlar, domates kasası taşıma yarışmasında mücadele ederek Hatice Işık, 3 dakikada 31 kasa taşıyarak birinci olurken, Canan Karamıklı 28 kasa ile ikinci, Ela Karakaya ve Havva Gidici ise 21 kasa ile üçüncü oldu.

Renkli Anlar ve Kazananlar

Domates yeme yarışmasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Yarışmayı kazanan çiftçi Ayşe Akyürek, gazetecilere, kendi ürettiği domatesleri gönül rahatlığıyla yediğini ifade ederek, "Biz ürettik, biz tükettik. Çok güzel bir yarışma oldu. En güzeli de yarışma sonunda birinci olmam," dedi.

Ödüller ve Kutlamalar

Festivalde dereceye giren kadınlar, protokol üyelerinin eşleri tarafından çeşitli ödül ve hediyelerle onurlandırıldı. Yarışmalar, Kumluca ilçe halkı için unutulmaz anılar bıraktı ve kadınların tarımdaki önemini bir kez daha gösterdi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 26. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali'nde kadınlar arasında domates yeme, kasa taşıma, halat çekme ve çuval yarışmaları yapıldı. Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen ve çevre ilçelerden de çok sayıda ziyaretçinin katıldığı festivalde kadınlar kıyasıya mücadele etti. Festivalde çocuklar arasında çuval yarışması da yapıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 26. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali'nde kadınlar arasında domates yeme, kasa taşıma, halat çekme ve çuval yarışmaları yapıldı. Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen ve çevre ilçelerden de çok sayıda ziyaretçinin katıldığı festivalde kadınlar kıyasıya mücadele etti. Festivalde çocuklar arasında çuval yarışması da yapıldı.