Antalya'da Kardeş Kıyımı: Üniversite Öğrencisi Kız Kardeşi Tarafından Bıçaklandı

Antalya'da Kardeş Cinayeti: 18 Yaşındaki Nazife A. Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaz tatilini geçirmek için ailesinin yanına gelen Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Nazife A., ağabeyi M.A. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Tartışmanın Ardından Gelen Kanlı Arbede

Şelale Mahallesi 3557 Sokak'taki evlerinde, Nazife A. ile ağabeyi M.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü ve M.A., kız kardeşini bıçakla ciddi şekilde yaraladı.

Kardeşleri ayırmaya çalışan anne A.A., bıçağı almak isterken elinde kesikler oluştu. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, genç kızın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Zanlı Tutuklandı

Olay sonrası gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan sorgulamanın ardından zanlı tutuklandı. Nazife A'nın cenazesi, incelemelerin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu trajik olay, aile içindeki gerginliklerin ne derece tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Nazife A, yaz tatilini geçirmek için geldiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ağabeyi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Nazife A'nın cenazesi olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Nazife A, yaz tatilini geçirmek için geldiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ağabeyi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Nazife A'nın cenazesi olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.