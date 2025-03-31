Antalya'da Kaybolan 25 Keçi, Jandarma ve Köylülerin Çabasıyla Bulundu

Akseki'de Kaybolan Keçiler Bulundu

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Değirmenlik Mahallesi'nde, sokak köpeklerinden korkarak kaçan 25 keçi, köylülerin ve jandarmanın desteğiyle kısa sürede bulundu.

Köy sakinleri, kaybolan keçileri bulmak amacıyla hemen arama çalışması başlattı. Dron ve dürbün yardımıyla yapılan incelemeler sonucunda, keçilerin köye yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan Toros Dağları'na doğru ilerlediği belirlendi.

Arama çalışmalarına katılan jandarma ekipleriyle birlikte yapılan yoğun mücadele sonucunda, keçilerin sağ salim bir şekilde geri getirilmesi sağlandı. Bu durum, köy halkı arasında büyük bir sevinçle karşılandı.

Keçilerin sahibi İsmail Özkan, hayvanlarının sokak köpeklerinden korkarak kaçtığını sarsıcı bir sorun haline geldiğini dile getirdi. Özkan, bayram tatili için köye gelen misafirlerin de bu tür tehlikelerle karşılaşabileceğine dikkat çekerek yetkililerden çözüm talep etti.

Bu olay, hayvan güvenliği konusunun yeniden gündeme gelmesine yol açarken, köylüler arasında dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Antalya'nın Akseki ilçesinde sokak köpeklerinden korkarak kaçan 25 keçi, köylülerin ve jandarmanın desteğiyle bulundu. Dronla ve dürbünle yapılan aramalarda, keçilerin köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Toros Dağları'na doğru ilerlediği belirlendi. Jandarmanın da destek verdiği çalışmalar sonucunda keçiler zarar görmeden köye geri getirildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde sokak köpeklerinden korkarak kaçan 25 keçi, köylülerin ve jandarmanın desteğiyle bulundu. Dronla ve dürbünle yapılan aramalarda, keçilerin köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Toros Dağları'na doğru ilerlediği belirlendi. Jandarmanın da destek verdiği çalışmalar sonucunda keçiler zarar görmeden köye geri getirildi.