DOLAR
39,83 -0,03%
EURO
46,92 0,12%
ALTIN
4.279,25 -1,19%
BITCOIN
4.224.206,92 1,39%

Antalya'da Korkutan Yangın: Bir Daire Küle Döndü

Alanya'da bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 18:23
Antalya'da Korkutan Yangın: Bir Daire Küle Döndü

Antalya'nın Alanya İlçesinde Yangın Panik Yarattı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Kestel Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, bölge sakinlerinde büyük korkuya neden oldu.

İtfaiye ve Jandarma Olay Yerinde

Olayın hemen ardından, durumu fark eden vatandaşlar yangın ihbarında bulundu. İhbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Yangının büyümeden kontrol altına alınabilmesi için ekipler hızlı bir şekilde müdahalede bulundu.

Alevler Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik bir çaba sonucunda alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü, ancak yangın nedeniyle dairenin kullanılmaz hale geldiği bilgisi alındı.

Yangının çıkış sebebi hakkında detaylı araştırma başlatıldığı öğrenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir dairede yandı. Yangın nedeniyle daire kullanılmaz hale geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir dairede yandı. Yangın nedeniyle daire kullanılmaz hale geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir dairede yandı. Yangın nedeniyle daire kullanılmaz hale geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir dairede yandı. Yangın nedeniyle daire kullanılmaz hale geldi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ersin Tatar'dan Resmi Müzakere Şartları Açıklaması
2
Trabzon ve Çevresinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı
3
Kıbrıs Gazisi Hikmet Kapanşahin Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Osmaniye'de Depremzedelere 89 Yeni Köy Evi Teslim Edildi
5
Hollanda'da Turuncu Alarm! Aşırı Sıcaklık Üç Bölgeyi Tehdit Ediyor
6
Tokat'ta 3 Yaşındaki Çocuğa Ambulans Helikopterle Acil Sevk

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

Emekli Promosyonları Yüzde 29,63 Zam ile Yeni Bir Döneme Giriyor

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!