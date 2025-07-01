Antalya'da Korkutan Yangın: Bir Daire Küle Döndü

Antalya'nın Alanya İlçesinde Yangın Panik Yarattı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Kestel Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, bölge sakinlerinde büyük korkuya neden oldu.

İtfaiye ve Jandarma Olay Yerinde

Olayın hemen ardından, durumu fark eden vatandaşlar yangın ihbarında bulundu. İhbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Yangının büyümeden kontrol altına alınabilmesi için ekipler hızlı bir şekilde müdahalede bulundu.

Alevler Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik bir çaba sonucunda alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü, ancak yangın nedeniyle dairenin kullanılmaz hale geldiği bilgisi alındı.

Yangının çıkış sebebi hakkında detaylı araştırma başlatıldığı öğrenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir dairede yandı. Yangın nedeniyle daire kullanılmaz hale geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir dairede yandı. Yangın nedeniyle daire kullanılmaz hale geldi.