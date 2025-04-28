Antalya'da Koyuna Eziyet Eden Zanlı Tutuklandı

Antalya'da Koyununa Eziyet Eden Kişi Tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, koyuna şiddet uyguladığı anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. Olay, Konaklı Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, koyunun kafasına tekme atan ve boynuna bağladığı urganla vuran bir kişinin görüntülerini incelemesi sonucu ortaya çıktı.

Zanlı H.Ç. Adliyeye Sevk Edildi

Ekipler, hayvana şiddet uygulayan kişinin, Payallar Mahallesi'nde ikamet eden H.Ç. (55) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Ç., hakimlik tarafından “Hayvan öldürme, hayvana kötü muamele ve işkence suçu”ndan tutuklandı.

Kaymakam Ürkmezer'in Açıklaması

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, zanlı hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapıldığını bildirdi. Ürkmezer, ayrıca şiddet uygulanan hayvanın İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığını ve veteriner hekimlerce gerekli kontrol ve bakımlarının yapıldığını vurguladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde koyununa şiddet uygulanmasıyla ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde koyununa şiddet uygulanmasıyla ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklandı.