DOLAR
37,95 0,07%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.236.756,2 -0,93%

Antalya'da Küçük Rehberler Projesi ile Öğrenciler Turistlere Şehirlerini Tanıtıyor

Antalya'da 'Küçük Rehberim Projesi' ile öğrenciler, turistlere kentin simgelerini üç dilde tanıtıyor.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 18:58
Antalya'da Küçük Rehberler Projesi ile Öğrenciler Turistlere Şehirlerini Tanıtıyor

Antalya'da Öğrenciler Turistlere Rehberlik Yapıyor

Antalya, hayata geçirilen Küçük Rehberim Projesi ile 5. ve 6. sınıf öğrencileri, kentin tarihi ve turistik yapılarını tanıtmak için göreve başladı. Öğrenciler, turistlere İngilizce, Almanca ve Rusça olarak bilgilendirmelerde bulunarak güzel bir hizmet sunuyorlar.

Proje Detayları

Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamındaki 624 öğrenci, Başöğretmen Atatürk Ortaokulu, Dumlupınar Ortaokulu ve Faruk Tugayoğlu Ortaokulu gibi kurumlarda yabancı dil eğitimi alıyor. Öğrenciler, Karaalioğlu Parkı'nda bir araya gelerek, gruplar halinde tarihi yapıların yanına durarak, ziyaretçileri kentin önemli simgeleri hakkında bilgilendiriyorlar.

Öğrencilerin Sosyal Gelişimi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Coşkunsu, projeyle öğrencilerin sosyal bireyler olmalarını sağlamak ve dil gelişimlerinde katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti. Coşkunsu ayrıca, projenin gelecekte de devam edeceğini ve öğrencilerin öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı bulacaklarını ifade etti.

Öğrencilerin Geri Bildirimi

Proje kapsamında yer alan 5. sınıf öğrencisi Selin Totoş, aldığı İngilizce eğitiminin ardından Antalya'nın güzelliklerini turistlere tanıtmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Proje, 1 Haziran'a kadar devam edecek ve Türkiye çapında iyi bir uygulama örneği olmasını hedefliyor.

Antalya'da hayata geçirilen "Küçük Rehberim Projesi" kapsamında 5. ve 6. sınıf öğrencileri...

Antalya'da hayata geçirilen "Küçük Rehberim Projesi" kapsamında 5. ve 6. sınıf öğrencileri, turistlere kentin tarihi ve turistik yapılarını İngilizce, Almanca ve Rusça tanıtıyor.

Antalya'da hayata geçirilen "Küçük Rehberim Projesi" kapsamında 5. ve 6. sınıf öğrencileri...

Antalya'da hayata geçirilen "Küçük Rehberim Projesi" kapsamında 5. ve 6. sınıf öğrencileri, turistlere kentin tarihi ve turistik yapılarını İngilizce, Almanca ve Rusça tanıtıyor.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Küçük Rehberler Projesi ile Öğrenciler Turistlere Şehirlerini Tanıtıyor
2
Fatih'te Bıçaklanarak Öldürülen Elif Kırav toprağa verildi
3
Afyonkarahisar'da Midibüs ve Otomobil Çarpıştı: 12 Yaralı
4
İzmir'de Arazi Anlaşmazlığı Sonrası Baba Oğlunu Vurdu
5
Kastamonu'da Minibüs ve Tır Çarpıştı: 10 Yaralı
6
Bolu'da Sinema ve Oyunculuk Kampı: Sektörün Profesyonelleri Genç Adaylarla Buluştu

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!