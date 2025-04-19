Antalya'da Küçük Rehberler Projesi ile Öğrenciler Turistlere Şehirlerini Tanıtıyor

Antalya'da Öğrenciler Turistlere Rehberlik Yapıyor

Antalya, hayata geçirilen Küçük Rehberim Projesi ile 5. ve 6. sınıf öğrencileri, kentin tarihi ve turistik yapılarını tanıtmak için göreve başladı. Öğrenciler, turistlere İngilizce, Almanca ve Rusça olarak bilgilendirmelerde bulunarak güzel bir hizmet sunuyorlar.

Proje Detayları

Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamındaki 624 öğrenci, Başöğretmen Atatürk Ortaokulu, Dumlupınar Ortaokulu ve Faruk Tugayoğlu Ortaokulu gibi kurumlarda yabancı dil eğitimi alıyor. Öğrenciler, Karaalioğlu Parkı'nda bir araya gelerek, gruplar halinde tarihi yapıların yanına durarak, ziyaretçileri kentin önemli simgeleri hakkında bilgilendiriyorlar.

Öğrencilerin Sosyal Gelişimi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Coşkunsu, projeyle öğrencilerin sosyal bireyler olmalarını sağlamak ve dil gelişimlerinde katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti. Coşkunsu ayrıca, projenin gelecekte de devam edeceğini ve öğrencilerin öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı bulacaklarını ifade etti.

Öğrencilerin Geri Bildirimi

Proje kapsamında yer alan 5. sınıf öğrencisi Selin Totoş, aldığı İngilizce eğitiminin ardından Antalya'nın güzelliklerini turistlere tanıtmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Proje, 1 Haziran'a kadar devam edecek ve Türkiye çapında iyi bir uygulama örneği olmasını hedefliyor.

Antalya'da hayata geçirilen "Küçük Rehberim Projesi" kapsamında 5. ve 6. sınıf öğrencileri, turistlere kentin tarihi ve turistik yapılarını İngilizce, Almanca ve Rusça tanıtıyor.

Antalya'da hayata geçirilen "Küçük Rehberim Projesi" kapsamında 5. ve 6. sınıf öğrencileri, turistlere kentin tarihi ve turistik yapılarını İngilizce, Almanca ve Rusça tanıtıyor.