DOLAR
39,8 0,09%
EURO
46,99 0,25%
ALTIN
4.279,86 -0,07%
BITCOIN
4.287.950,2 -1,74%

Antalya'da Makilik Alanda Yangın: Hızla Müdahele Ediliyor

Aksu ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 12:58
Antalya'da Makilik Alanda Yangın: Hızla Müdahele Ediliyor

Yangın Antalya'nın Aksu İlçesinde Çıktı

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Kurşunlu Mahallesi’ndeki yerleşim alanı ve seralara yakın makilik alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak büyüdü.

Müdahele Çalışmaları Devam Ediyor

İhbarın ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor.

Yangının, can ve mal güvenliğine zarar vermemesi için ekiplerin hızlı çalışmaları büyük önem taşıyor. Gelişmeler yakından takip ediliyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı
2
200 Kadın, Ağrı Dağı Kadın Kamp Festivali'nde Balık Gölü'nü Keşfetti
3
Kore Gazisi Halil Kanar, Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Türk Kızılay, Orman Yangınlarından Etkilenenlere 288 Bin Kumanya Desteği Sağladı
5
İranlı Yahudi Toplumu Liderinden İsrail Saldırılarına Dair Açıklama
6
Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
Bodrum'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!