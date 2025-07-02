Antalya'da Makilik Alanda Yangın: Hızla Müdahele Ediliyor

Yangın Antalya'nın Aksu İlçesinde Çıktı

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Kurşunlu Mahallesi’ndeki yerleşim alanı ve seralara yakın makilik alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak büyüdü.

Müdahele Çalışmaları Devam Ediyor

İhbarın ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor.

Yangının, can ve mal güvenliğine zarar vermemesi için ekiplerin hızlı çalışmaları büyük önem taşıyor. Gelişmeler yakından takip ediliyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.