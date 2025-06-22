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Antalya'da Makilik Alandaki Yangına Havadan ve Karadan Müdahale

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 12:21
Antalya'da Makilik Alandaki Yangına Havadan ve Karadan Müdahale

Antalya'nın Kumluca İlçesinde Yangın Gündemde

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Yenikışla Mahallesi yakınındaki makilik alanda çıkan yangın, ormanlık alanı tehdit ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, bölgedeki yangına acil müdahale için harekete geçildi.

Yangına Çok Yönlü Müdahale

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. İlk aşamada, ihtiyaç duyulan müdahaleyi gerçekleştirmek için 2 uçak, 2 helikopter, 6 arozöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı görevlendirildi. Ayrıca, yangınla mücadele için çok sayıda orman personeli de bölgeye sevk edildi.

Kontrol Altına Alma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının kontrol altına alınabilmesi amacıyla ekiplerin yoğun çalışmaları sürmekte. Kumluca bölgesinde meydana gelen bu yangın, doğanın korunması açısından büyük bir önem taşıyor. Yangının seyrini ve gelişmelerini takip eden yetkililer, çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan ve ormanlık alanı tehdit eden yangına havadan...

Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan ve ormanlık alanı tehdit eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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