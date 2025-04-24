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Antalya'da Mattia Ahmet Minguzzi Anısına Futbol Turnuvası Düzenlendi

Antalya'da 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi anısına düzenlenen futbol turnuvasında dostluk ve sporun önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 12:40
Antalya'da Mattia Ahmet Minguzzi Anısına Futbol Turnuvası Düzenlendi

Antalya'da Futbol Turnuvası Coşkusu

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi anısına özel bir futbol turnuvası gerçekleştirildi.

Turnuvaya Yoğun Katılım

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'ndaki halı sahada düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası'na farklı yaş gruplarından toplam 12 takım katıldı. Turnuva boyunca, Minguzzi için özel pankart açılarak anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Etkinlik sonunda tüm sporculara anı madalyası verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Merve Kocagöz, bu etkinliğin Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı günde gerçekleştirilmesinin önemine değinerek, “Küçük yaşta hayattan koparılan Minguzzi'yi anmak için burada toplandık” dedi.

Spora ve Dostluğa Vurgu

Kocagöz, spora ve sporcuya destek çalışmaları kapsamında, “Tüm maçlar dostluk maçı çerçevesinde geçti. Çocuklarımızı şiddetten uzak tutmanın en güçlü yollarından biri, onlara sporla dolu bir hayat sunmaktır. Öfkeyle değil, anlayışla bir arada olmalıyız” sözleriyle vurguladı.

Sporcu velisi Naci Gündüzalp, çocuğunun iki yıldır Büyükşehir Belediyesinin futbol okuluna katıldığını belirterek, “Tüm çocukların spora yönlendirilmesi gerekiyor” dedi. Velilerden Melih Zurnacı da turnuvanın coşkulu geçtiğini ve Minguzzi’nin anılmasının anlamlı olduğunu ifade ederek, çocukların şiddetten uzak bir ortamda yetişmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, bıçaklı saldırı...

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi anısına futbol turnuvası yapıldı. Belediye tarafından Atatürk Parkı'ndaki halı sahada düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası'na farklı yaş gruplarından 12 takım katıldı.

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, bıçaklı saldırı...

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi anısına futbol turnuvası yapıldı. Belediye tarafından Atatürk Parkı'ndaki halı sahada düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası'na farklı yaş gruplarından 12 takım katıldı.

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