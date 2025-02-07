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Antalya'da Midibüs ve İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesindeki trafik kazasında midibüs devrildi, 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:09
Antalya'da Midibüs ve İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Antalya'da Midibüs ve İki Otomobil Çarpıştı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, yolcu midibüsü ve iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.

Olay, Bekir Akdağ yönetimindeki 07 YU 480 plakalı yolcu midibüsünün, Belek – Boğazkent yolu üzerinde bulunan Turizm Caddesi oteller kavşağında, Özcan Demir idaresindeki 34 KOT 494 plakalı otomobille çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle yolcu midibüsü devrildi.

Devrilen midibüs, otomobilin çarpışmasının ardından duramayarak Halil Aydın yönetimindeki 02 DB 270 plakalı otomobille de çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, midibüste bulunan yaralılar Yusuf İslam ve Durmuş Abraş ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yolcu midibüsü ve iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı....

Antalya'nın Serik ilçesinde yolcu midibüsü ve iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yolcu midibüsü ve iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı....

Antalya'nın Serik ilçesinde yolcu midibüsü ve iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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