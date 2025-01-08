DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

Antalya'da Motosiklet Kazası: Bir Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir lise öğrencisi yaşamını yitirdi, arkadaşı yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 22:17
Antalya'da Motosiklet Kazası: Bir Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Motosiklet Kazası: Bir Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, motosikletle kamyonetin çarpışması sonucunda lise öğrencisi Mesut Umut Miş yaşamını yitirirken, arkadaşı Mustafa A. yaralandı.

Kaza, Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 AAL 110 plakalı kamyonet ile Miş'in kullandığı 07 BTA 035 plakalı motosikletin çarpışmasıyla gerçekleşti. Olay sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine, sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Acil müdahale sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan Mesut Umut Miş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazanın ardından, kamyonet sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mesut Umut Miş ile Mustafa A'nın okul çıkışı motosikletle eve dönerken bu talihsz kazayı geçirdiği öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, Suriye Yaptırımlarının Kaldırılmasını Talep Etti
2
Şairin Rızası Yok Oyunu Kartal'da Prömiyerini Yaptı
3
İsrail Ordusu, Suriye'de Fransız Gazeteciyi Alıkoydu
4
Andhra Pradesh'teki Tapınakta İzdiham: 6 Ölü
5
Çekmeköy'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
6
Selim İleri, 10 Ocak'ta Son Yolculuğuna Uğurlanacak
7
İsrail Askerleri, Suriye'de Aktivist ve Gazeteciyi Alıkoyduktan Sonra Serbest Bıraktı

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek