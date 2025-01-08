Antalya'da Motosiklet Kazası: Bir Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, motosikletle kamyonetin çarpışması sonucunda lise öğrencisi Mesut Umut Miş yaşamını yitirirken, arkadaşı Mustafa A. yaralandı.

Kaza, Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 AAL 110 plakalı kamyonet ile Miş'in kullandığı 07 BTA 035 plakalı motosikletin çarpışmasıyla gerçekleşti. Olay sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine, sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Acil müdahale sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan Mesut Umut Miş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazanın ardından, kamyonet sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mesut Umut Miş ile Mustafa A'nın okul çıkışı motosikletle eve dönerken bu talihsz kazayı geçirdiği öğrenildi.