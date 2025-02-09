Antalya'da Motosiklet Kazasında Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, polis memuru Cuma Şimşek, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Şimşek, izinde olduğu sırada 07 BYN 541 plakalı motosikletini kullanıyordu.

Olay, Kumluca-Kemer kara yolu üzerinde, Beşikçi Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Kaza, Şimşek'in motosikletinin devrilmesiyle başladı ve motosiklet yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Cuma Şimşek’in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Bu acı haber, meslektaşları ve yakınları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, Şimşek için sosyal medya üzerinden bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğinde görevli Polis Memuru Cuma Şimşek kardeşimiz, geçirmiş olduğu elim bir trafik kazası sonucu 09.02.2025 tarihinde vefat etmiştir. Merhum meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ile teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar dilerim," ifadesi yer aldı.