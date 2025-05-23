Antalya'da Motosikletli Polis Ekibi ile Otomobil Çarpıştı: 1 Polis Yaralı

Antalya'da Kaza: 1 Polis Yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosikletli polis memuru yaralandı. Olay, Orta Mahallesi Gedik Kavşağı'nda gerçekleşti.

Sude Gül Arıcı idaresindeki 07 EFF 73 plakalı otomobilin, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli motosikletli polis ekibi ile çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Kazayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan motosikletli polis memuru, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Sude Gül Arıcı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletli polis ekibinin çarpışması sonucu 1 polis memuru yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletli polis ekibinin çarpışması sonucu 1 polis memuru yaralandı.