Antalya'da ODAK Projesi ile Gençlere Olumlu Dijital Alışkanlıklar Kazandırılacak

Antalya'da 'Olumlu Dijital Alışkanlık Kazanımı Projesi' Tanıtıldı

Antalya'da, Olumlu Dijital Alışkanlık Kazanımı (ODAK) Projesi'nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Proje, 8 aylık süreçte 50 okulda 20 bin gence ulaşmayı hedefliyor.

Toplantı, Valilik öncülüğünde Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilay Antalya Şubesi Başkanlığı işbirliğiyle Kepez Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısından Önemli Açıklamalar

Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksun, konuşmasında gençlerin bağımlılık nedeniyle sosyal hayattan uzaklaştığını vurguladı. Aksun, "Dijital platformlar artık hayatın vazgeçilmez bir parçası oldu. Bu platformları doğru ve yerinde kullanmayı amaçlıyoruz. Projemizle, gençlere alternatifler sunarak bağımlılığı olumlu dijital alışkanlığa dönüştürmeyi hedefliyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Destek Açıklaması

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, gençlere 24 saat hizmet verdiklerini ifade etti. Eğitim ve sporun kentin önceliği olduğunu belirten Gürhan, "Gençlerimizin dijital bağımlılıkla mücadele etmeleri için bu projeden yararlanacaklarına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Önemli İşbirlikleri ve Faaliyetler

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Yeşilay ile yapılan işbirlikleri sayesinde sağlıklı nesiller yetiştirmek için önemli adımlar attıklarını kaydetti. Kaygusuz, "Bu proje ile gençlere spor yapma imkânları sunarken, olumlu dijital alışkanlıklar kazandırmaya yönelik çeşitli etkinlikler planlıyoruz." dedi.

ODAK Projesi, gençlerin dijital dünyada sağlıklı alışkanlıklar kazanmalarını amaçlıyor. Proje kapsamında, liselerde düzenlenecek seminerlerin yanı sıra gençlerle doğa yürüyüşleri gibi sportif faaliyetler de gerçekleştirilecek.

Antalya'da "Olumlu Dijital Alışkanlık Kazanımı (ODAK) Projesi"nin tanıtımı Kepez Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Antalya Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, programda konuşma yaptı.

Antalya'da "Olumlu Dijital Alışkanlık Kazanımı (ODAK) Projesi"nin tanıtımı Kepez Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Antalya Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, programda konuşma yaptı.