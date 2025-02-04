DOLAR
35,96 0,05%
EURO
37,2 -0,35%
ALTIN
3.256,05 -0,02%
BITCOIN
3.549.814,78 2,54%

Antalya'da ODAK Projesi ile Gençlere Olumlu Dijital Alışkanlıklar Kazandırılacak

Antalya'da gerçekleştirilen ODAK Projesi, 50 okulda 20 bin gence ulaşmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:20
Antalya'da ODAK Projesi ile Gençlere Olumlu Dijital Alışkanlıklar Kazandırılacak

Antalya'da 'Olumlu Dijital Alışkanlık Kazanımı Projesi' Tanıtıldı

Antalya'da, Olumlu Dijital Alışkanlık Kazanımı (ODAK) Projesi'nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Proje, 8 aylık süreçte 50 okulda 20 bin gence ulaşmayı hedefliyor.

Toplantı, Valilik öncülüğünde Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilay Antalya Şubesi Başkanlığı işbirliğiyle Kepez Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısından Önemli Açıklamalar

Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksun, konuşmasında gençlerin bağımlılık nedeniyle sosyal hayattan uzaklaştığını vurguladı. Aksun, "Dijital platformlar artık hayatın vazgeçilmez bir parçası oldu. Bu platformları doğru ve yerinde kullanmayı amaçlıyoruz. Projemizle, gençlere alternatifler sunarak bağımlılığı olumlu dijital alışkanlığa dönüştürmeyi hedefliyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Destek Açıklaması

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, gençlere 24 saat hizmet verdiklerini ifade etti. Eğitim ve sporun kentin önceliği olduğunu belirten Gürhan, "Gençlerimizin dijital bağımlılıkla mücadele etmeleri için bu projeden yararlanacaklarına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Önemli İşbirlikleri ve Faaliyetler

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Yeşilay ile yapılan işbirlikleri sayesinde sağlıklı nesiller yetiştirmek için önemli adımlar attıklarını kaydetti. Kaygusuz, "Bu proje ile gençlere spor yapma imkânları sunarken, olumlu dijital alışkanlıklar kazandırmaya yönelik çeşitli etkinlikler planlıyoruz." dedi.

ODAK Projesi, gençlerin dijital dünyada sağlıklı alışkanlıklar kazanmalarını amaçlıyor. Proje kapsamında, liselerde düzenlenecek seminerlerin yanı sıra gençlerle doğa yürüyüşleri gibi sportif faaliyetler de gerçekleştirilecek.

Antalya'da "Olumlu Dijital Alışkanlık Kazanımı (ODAK) Projesi"nin tanıtımı Kepez Erdem Beyazıt...

Antalya'da "Olumlu Dijital Alışkanlık Kazanımı (ODAK) Projesi"nin tanıtımı Kepez Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Antalya Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, programda konuşma yaptı.

Antalya'da "Olumlu Dijital Alışkanlık Kazanımı (ODAK) Projesi"nin tanıtımı Kepez Erdem Beyazıt...

Antalya'da "Olumlu Dijital Alışkanlık Kazanımı (ODAK) Projesi"nin tanıtımı Kepez Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Antalya Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, programda konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da 7. Kattan Düşen Temizlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
2
Gümüşhane'de Devrilen Araçta 4 Yaralı
3
Çatalca'da Gübre Satışları Denetlendi: Güvenilirlik Sağlanıyor
4
Türkiye'de Kar Yağışı Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili Olacak?
5
Zeytinburnu'nda Cami Temizlik Görevlisini Darbeden Kick Boksçu Tutuklandı
6
Muş'ta Yaralı Bayağı Balaban Koruma Altında
7
Adıyaman'da KADEM Kadın Destek Merkezi Resmi Olarak Açıldı

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!