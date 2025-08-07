DOLAR
Antalya'da Otel Ekipmanı Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Kepez ilçesindeki otel ekipmanı deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni inceleniyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 21:28
Antalya'da Otel Ekipmanı Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Altınova Sinan Mahallesi'nde, otel ekipmanlarının bulunduğu depoda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Belirsiz

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında polis ekipleri, depo çevresinde güvenlik önlemleri alarak vatandaşların bölgeden uzak durmasını sağladı.

Depo Kullanılamaz Hale Geldi

Yangının söndürülmesi sonrasında yapılan incelemeler, deponun kullanılamaz hale geldiğini göstermektedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak soğutma çalışmaları devam etmekte ve detaylı bir inceleme başlatılmıştır.

