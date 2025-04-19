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Antalya'da Otomobil Kanalda Devrildi: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 16:34
Antalya'da Otomobil Kanalda Devrildi: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Batuhan Ç. yönetimindeki 07 LMT 69 plakalı otomobil, Ilıca Mahallesi D400 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala devrildi.

Kaza sonrası, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, otomobilden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince hızla müdahale edildi. Yaralıların kimlikleri belirtilmeyen sürücü ve yanında bulunan Metin C oldu. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldıkları bildiriliyor.

Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Kaza anını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri, otomobilin kanala devrildiği anları gözler önüne seriyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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