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Antalya'da Panelvanı Gasbeden Şüpheli, Polisi 30 Kilometre Kovaladı

Antalya'da gasbettiği panelvanla 30 kilometre kaçan şüpheli, kaza yaptıktan sonra yakalandı. Turgut Okur, olayı anlattı.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 12:40
Antalya'da Panelvanı Gasbeden Şüpheli, Polisi 30 Kilometre Kovaladı

Antalya'da Gasbetme Olayı Öncesi ve Sonrası

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, H.A. adlı bir şüpheli, park halindeki bir panelvanı gasbederek yaklaşık 30 kilometre boyunca polisten kaçmayı başardı. Olay, Ermenek Mahallesi 2272 Sokak'ta gerçekleştirildi.

Gasbetme Anı ve Takip

Şüpheli, panelvanın sürücüsü Turgut Okur'u bıçakla tehdit ederek aracın gasbedilmesini sağladı. Bu esnada motosikletini aracın bagajına yerleştiren H.A., ardından gasbettiği panelvana binerek kaçmaya başladı.

Okur’un hemen ardından verdiği ihbarla birlikte polis ekipleri bölgeye intikal etti ve panelvanı takibe aldı. Ancak, polisin “dur” ihtarına uymayan şüpheli, kaçışını sürdürmeye devam etti.

Kaza ve Yakalanma

Yaklaşık 30 kilometre boyunca kaçmayı başaran H.A., Kızıltoprak Mahallesi'nde park halindeki iki otomobile çarparak durabildi. Polis, şüpheliyi panelvanın içinde gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü.

Mağdurun Açıklamaları

Kaza yerine gelen Turgut Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şüphelinin elinde bıçakla aracının yanına gelerek 'Arabayı gasbetmem lazım. Polisi arayabilirsin. Yarın kıyamet kopacak.' dediğini aktardı. Okur, bu durumun tehlikeli olduğunu düşünerek aracından uzaklaştığını belirtti. Okur, "Bu sırada motosikletini panelvanımın bagajına koydu. Çok tehlikeli bir şekilde aracımı kullanarak kaçtı. Otomobilim kullanılamaz hale geldi ancak kimseye zarar vermeden yakalandığım için mutluyum" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya'da gasbettiği panelvan ile polisten yaklaşık 30 kilometre kaçan şüpheli park halindeki...

Antalya'da gasbettiği panelvan ile polisten yaklaşık 30 kilometre kaçan şüpheli park halindeki otomobillere çarptıktan sonra yakalandı.

Antalya'da gasbettiği panelvan ile polisten yaklaşık 30 kilometre kaçan şüpheli park halindeki...

Antalya'da gasbettiği panelvan ile polisten yaklaşık 30 kilometre kaçan şüpheli park halindeki otomobillere çarptıktan sonra yakalandı.

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