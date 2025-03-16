Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, ruhsatsız silah bulundurulan adreslere yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 13:37
Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da İhlallere Geçit Yok!

Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, ruhatsız silah bulunduran 8 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu ihlallere karşı etkili bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, toplamda 5 ruhsatsız tabanca ve 11 av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan 8 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Bu operasyon, Antalya'da güvenliği sağlama adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 8 şüpheli...

Antalya'nın Serik ilçesinde ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız 5 tabanca ve 11 av tüfeği ele geçirildi.

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