Ardahan: Ilgar Tüneli İnşaatında Su Borusu Patladı — Posof Belediyesi Uyarısı

Ardahan Ilgar Tüneli'nde su borusu patladı

Ardahan'ın Ilgar Dağı Geçidinde yapımı süren Ilgar tüneli inşaatında, tünel açma çalışmaları sırasında su borusu patladı. Belediye ekipleri zarar gören boruyu onarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın detayları

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Ilgar Dağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tünel açma çalışmaları sırasında hattaki boru hasar gördü. Söz konusu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Posof Belediyesi'nden açıklama

Posof Belediyesince yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

’’Ilgar Dağı tünel açma çalışmaları sırasında, çalışmayı yürüten firma tarafından Posof ilçe merkezi ana içme suyu hattında hasar meydana gelmiştir. Yaşanan arıza, belediyemiz ekiplerinin gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu giderilmiştir. Halk sağlığının korunması amacıyla birkaç gün süreyle içme sularının kullanılmaması önemle rica olunur’’

ARDAHAN'DA ILGAR DAĞI GEÇİDİ'NDE YAPIMI DEVAM EDEN TÜNEL İNŞAATINDA SU BORUSU PATLADI. EKİPLER BORU HATTINI ONARMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.