Bakırköy'de Otomobile Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Olayın Özeti

İstanbul Bakırköy'de sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında gerçekleşti.

Seyir halinde bulunan 34 NTZ 242 plakalı otomobile, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Sürücü Ünsal Bahçeci'ye isabet eden 2 kurşun sonucu ağır yaralandı.

Müdahale ve Sonrası

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Bahçeci, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı; yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinde 3 kurşun bulundu. Sürücünün cenazesi, Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Soruşturma

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve çevredeki görgü tanıklarının ifadeleri ile delil çalışmaları değerlendiriliyor.

Bakırköy'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü