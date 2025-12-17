Ersoy: 'Genel Okuyucu Dizisi' 100 Kitapla Gençlerin Tarih Algısını Kıracak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan ve Cumhuriyet’in 100’üncü yılına armağan edilen "Genel Okuyucu Dizisi"nin tanıtım toplantısında projeyi anlattı. Ankara’da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nda düzenlenen toplantıda serinin ilk 27 kitabı ve yeni hizmete açılacak kütüphane tanıtıldı. Toplantıya kurum başkanları, bürokratlar, akademisyenler ve davetliler katıldı; açılış konuşmaları ile kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Ersoy'un Mesajı

Bakan Ersoy, dizinin amacını şu sözlerle özetledi: "Genel Okuyucu Dizisi ile başlatılan 100 kitaplık bu proje, özellikle gençlerin 'tarih sıkıcı ve anlaşılmazdır' algısını kırmak üzere ve tarihimizin temel meselelerini herkese hitap ederek anlatacak şekilde tasarlandı." Ersoy, dijital çağın sunduğu sınırsız bilgi erişiminin yanı sıra bilgi kirliliği ve yüzeysellik tehlikesine de dikkat çekti. Sosyal medyada hızla tüketilen "15 saniyelik videolar"ın yüzlerce yıllık birikimi anlamayı zorlaştırdığını belirtti.

Ersoy, her eserin modern yayıncılık standartlarına uygun, görsel açıdan zenginleştirilmiş ve gençlerin hızla okuyup kavrayabileceği bir akıcılıkla hazırlandığını vurguladı ve "Tarih, senin hikayendir. Onu başkalarının çarpıtmasına izin verme, kendi kaynaklarından öğren." diyerek projenin gençlere yönelik pedagojik hedefini öne çıkardı.

Projenin Hedefleri ve İçeriği

Bakan, serinin yalnızca yayıncılık faaliyeti olmadığını, aynı zamanda milli kimlik ve kültürel varlığın geleceğini ilgilendiren bir adım olduğunu söyledi. Proje kapsamında seçilen eserlerin başlıkları arasında Türklerin Göç Yolları, Türk Kültür ve Sanatının İncelikleri, İlk Türk Topluluklarından Büyük Selçuklu’ya, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Devletçiliğimiz, Tarihe Mal Olmuş Büyük Devlet Adamlarımız, Askeri Zaferlerimiz, İstiklal Mücadelelerimiz gibi gençlerin sorularına ve ilgi alanlarına doğrudan cevap verecek konular yer alıyor. Ersoy, bu kitapların gençlere tarih meselelerinde özgüven sağlayacak sağlam bir arka plan bilgisi sunacağını belirtti.

Destek Çağrısı

Bakan Ersoy, projenin başarısının sadece Türk Tarih Kurumu'nun çabasıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak "Sizlerin desteği, bu kitapların en ücra köşelere dahi ulaşması için hayati önem taşımaktadır" dedi. Ersoy, bürokrasiden eserlerin okullarda, kütüphanelerde ve kamu kurumlarında kolayca erişilebilir kılınması için gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti ve kültürel zenginliğin tanıtılması için kurumlar arası işbirliğinin süreceğini belirtti.

Kütüphane ve Olanaklar

Tanıtılan kütüphane dört kattan oluşuyor; her katın Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi kütüphanelerine ayrıldığı belirtildi. Kompleks bünyesinde toplam 453 bin 435 materyal ve 200 kişi kapasiteli ortak okuyucu salonu bulunuyor. Ayrıca 16 adet tek kişilik çalışma odası ile yaklaşık 100 bin kitap kapasiteli raf alanları yer alıyor. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kütüphaneleri, "kutuphane.ayk.gov.tr" adresi üzerinden de hizmet veriyor; katalog taramaları ortak otomasyon sistemiyle gerçekleştiriliyor.

Toplantıda vurgulanan ortak mesaj, 100 kitaplık dizinin gençlere tarih bilinci kazandırmak ve kültürel hafızayı güçlendirmek olduğu yönündeydi.

