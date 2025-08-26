DOLAR
Antalya'da Rus Eşi Tarafından Bıçaklanan Koca 3 Gün Sonra Öldü

Kepez'de 21 Ağustos'ta eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen Osman Karayel, pansiyon tuvaletinde ölü bulundu; şüpheli eşi Aısylu Akhmetshina tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 14:04
Kepez ilçesinde 21 Ağustos'ta çıkan tartışma sonrası bıçakla yaralandığı öne sürülen Osman Karayel (51), üç gün sonra yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak eşi Aısylu Akhmetshina (57) gözaltına alındı ve tutuklandı.

Olayın Detayları

İddiaya göre, 21 Ağustos'ta Baraj Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan tartışma sırasında Akhmetshina, eşini bıçakla yaraladı. Karayel tedaviyi kabul etmeyerek Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 561 Sokak'ta bulunan bir pansiyonda ağabeyinin yanında kalmaya devam etti.

23 Ağustos'ta pansiyon tuvaletinde ölü bulunan Karayel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan Cinayet Büro ve Muratpaşa Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Karayel'in vücudunda 3 santimlik kesi yarası tespit etti.

Soruşturma ve İfade

Akhmetshina, Baraj Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Akhmetshina'nın ifadelerinde, boşanma aşamasında olduklarını belirterek şu sözleri kullandığı öğrenildi: "Senelerdir beni darbediyordu. O gün geldiğinde de tartıştık. Ben de elimde olan bıçakla kendimi savunmak isterken ona geldi. Bilinçli ve isteyerek bir şey yapmadım."

