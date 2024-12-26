Antalya'da Sağanak ve Kar, Ulaşımı Etkiliyor

Antalya'da Hava Koşulları Etkisini Sürdürüyor

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar, kent merkezinde ise aralıklı sağanak yağışlar devam ediyor. Elmalı ilçesine bağlı Korkutelide gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde hız kazandı ve ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Ulaşımda İyileşme Çalışmaları

Yoğun kar nedeniyle dün kapanan Ulucak, Taşkesiği ve Yeleme mahalleleri ile Antalya-Denizli kara yolunun Güllüpınar mevkisi Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu yeniden trafiğe açıldı. Ayrıca Kaş ilçesi Kuruovabeli’nde de ulaşım sağlanmaya başlandı.

Beydağları’nda Kar Kalınlığı 56 Santimetre

Yüksek kesimlerde süren kar yağışı ile birlikte Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 56 santimetreye ulaştı. Kış turizmi açısından önemli bir gelişme olarak dikkate alınıyor.

Elmalı ve Alanya'da Çalışmalar Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi ekipleri, Elmalı'da kar kalınlığının 20 santimetreye kadar ulaşmasının ardından yoğun bir şekilde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Dereköy, Yörenler, Macun, Hacıyusuflar, ve Yılmazlı mahalleleri başta olmak üzere ulaşım yolları yeniden açılıyor.

Öte yandan Alanya'da ise fırtına, su baskınları ve heyelan nedeniyle kapanan yollarda da çalışmalar tamamlanıyor. Bademağacı, Gümüşgöze ve Yenice mahallelerinin tıkanan yağmur giderleri ve büzleri temizleniyor. Ayrıca Gedevet Yaylası ve Mahmutseydi grup yolu da temizlenerek ulaşım güvenli hale getirildi.

Yalçı Mahallesi'nde meydana gelen göçük nedeniyle de yol bakım çalışmaları yürütülüyor. Ekipler, bu olumsuz hava koşullarında vatandaşların mağdur olmaması için tüm gücüyle çalışmaya devam ediyor.