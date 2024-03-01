Antalya’da Sel ve Fırtına Sonrası 4 İlçe Afet Bölgesi İlan Edildi

Antalya’da Doğal Afetin Ardından Dört İlçe Afet Bölgesi İlan Edildi
Antalya'da 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen aşırı yağış ve fırtına sonrası yaşanan sel felaketi büyük yıkıma neden oldu. Selden etkilenen 4 ilçe 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, selden etkilenen 505 işyeri ve 2.261 konut için 92 Milyon TL acil destek ödemesi yapılacağı belirtildi.
ANTALYA’DA SEL FELAKETİNE HIZLI MÜDAHALE
İçişleri Bakanı’nın duyurduğu üzere, Antalya’da yaşanan doğal afet sonrasında Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçeleri afet bölgesi olarak tanımlandı.
AFET BÖLGESİNDEKİ YARDIMLAR ,
12-13 Şubat tarihlerindeki aşırı yağış ve fırtına sonucu etkilenen bölgelerde 505 işyeri ve 2.261 konut zarar gördü. AFAD, zarar gören bölgelere 92 Milyon TL acil destek ödemesi yaparak hızlı bir yardım sağladı.
BÖLGE HALKI VE YARDIM ÇALIŞMALARI
Bölge halkının yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. İçişleri Bakanı, afetten etkilenen herkes için geçmiş olsun dileklerini iletti ve “Allah ülkemizi her türlü afetten korusun” temennisinde bulundu.
Antalya'da sel felaketi ne zaman oldu?
12-13 Şubat 2024
Antalya'da hangi ilçeler afet bölgesi ilan edildi?
Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu
AFAD tarafından ne kadar acil destek ödemesi yapıldı?
92 Milyon TL
Selden kaç işyeri ve konut etkilendi?
505 işyeri ve 2.261 konut.
Antalya ilimizde 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen aşırı yağış ve fırtına sebebiyle sel ve su baskınları yaşanmıştı.
Aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu İlçeleri “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmiştir.
Genel Hayata Etkili Afet… pic.twitter.com/Ny9xzZS6c8 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) Mart 1, 2024