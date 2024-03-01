Antalya’da Sel ve Fırtına Sonrası 4 İlçe Afet Bölgesi İlan Edildi

Antalya’da Doğal Afetin Ardından Dört İlçe Afet Bölgesi İlan Edildi

Antalya'da 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen aşırı yağış ve fırtına sonrası yaşanan sel felaketi büyük yıkıma neden oldu. Selden etkilenen 4 ilçe 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, selden etkilenen 505 işyeri ve 2.261 konut için 92 Milyon TL acil destek ödemesi yapılacağı belirtildi.

ANTALYA’DA SEL FELAKETİNE HIZLI MÜDAHALE

İçişleri Bakanı’nın duyurduğu üzere, Antalya’da yaşanan doğal afet sonrasında Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçeleri afet bölgesi olarak tanımlandı.



AFET BÖLGESİNDEKİ YARDIMLAR ,

12-13 Şubat tarihlerindeki aşırı yağış ve fırtına sonucu etkilenen bölgelerde 505 işyeri ve 2.261 konut zarar gördü. AFAD, zarar gören bölgelere 92 Milyon TL acil destek ödemesi yaparak hızlı bir yardım sağladı.





BÖLGE HALKI VE YARDIM ÇALIŞMALARI

Bölge halkının yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. İçişleri Bakanı, afetten etkilenen herkes için geçmiş olsun dileklerini iletti ve “Allah ülkemizi her türlü afetten korusun” temennisinde bulundu.

Antalya'da sel felaketi ne zaman oldu?

12-13 Şubat 2024

Antalya'da hangi ilçeler afet bölgesi ilan edildi?

Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu

AFAD tarafından ne kadar acil destek ödemesi yapıldı?

92 Milyon TL

Selden kaç işyeri ve konut etkilendi?

505 işyeri ve 2.261 konut.