Antalya'da Sıcak Hava Sahilleri Doldurdu

Antalya Sahilleri Aşırı Sıcaklıktan Etkilendi

Antalya'da, sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle yerli ve yabancı turistler, sahillerde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklığı 41 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 28 derece olarak kaydedildi. Bu durumda nem oranı ise yüzde 31 seviyelerine ulaştı.

Serinlemek İçin Sahilleri Tercih Etti

Sıcaklıkların bunaltıcı etkisi altında kalan hem yerli halk hem de tatilciler, Antalya'nın ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı. Bazı turistler, sular sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütü gibi aktivitelerle eğlencenin tadını çıkardı. Bunun yanı sıra birçok kişi, tekne gezintileri yaparak denizin keyfini çıkardı.

Otlaların Gölgesinde Dinlendi

Deniz kenarında kamp sandalyelerinde oturanlar ve parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirenler dikkat çekti. Diğer yandan sıcak havadan etkilenen turistlerin, şemsiyelerle cadde ve sokaklarda dolaştığı gözlendi. Turistler, Antalya’nın yaz güneşinde serinlemek için çeşitli yöntemler arayışında.

Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalan yerli ve yabancı turistler, sahillerde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu. Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı Sahili'nde denize girip serinlemeye çalıştı. Bazı turistler, su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütü keyfi yaptı, tekneyle geziye çıktı.

Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalan yerli ve yabancı turistler, sahillerde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu. Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı Sahili'nde denize girip serinlemeye çalıştı. Bazı turistler, su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütü keyfi yaptı, tekneyle geziye çıktı.