Antalya'da Sıcak ve Nem Bunaltıyor: Nem %76, Deniz 31 derece

Antalya'da nem oranı %76'ya, hava ve deniz suyu 31 dereceye yükseldi; şehir sakinleri ve turistler Konyaaltı ve Lara sahillerinde serinlemeye çalıştı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 12:09
Meteoroloji verileri ve sahillerde yoğunluk

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava ve deniz suyu sıcaklığı 31 derece ölçüldü ve nem oranı %76'ya ulaştı.

Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinden denize girip serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşların kayalıklardan denize atladığı görüldü.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi, parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

