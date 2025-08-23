Antalya'da Sıcak ve Nem Bunaltıyor: Nem %76, Deniz 31 derece

Meteoroloji verileri ve sahillerde yoğunluk

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava ve deniz suyu sıcaklığı 31 derece ölçüldü ve nem oranı %76'ya ulaştı.

Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinden denize girip serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşların kayalıklardan denize atladığı görüldü.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi, parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.