Bist 100
9.997,91 1%
DOLAR
32,4 0,31%
EURO
34,89 0,07%
ALTIN
2.397,6 1,14%

Antalya’da sıcaklık alarmı! Hava sıcaklıkları 45 dereceye ulaşacak

Antalya Valiliği, kentte beklenen yüksek hava sıcaklıkları konusunda vatandaşları uyardı. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 45 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 10.06.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 18:06
Antalya’da sıcaklık alarmı! Hava sıcaklıkları 45 dereceye ulaşacak

Antalya’da Hava Sıcaklıkları Artıyor

Antalya Valiliği, son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar daha da artacağını duyurdu.

Sıcaklık 45 Dereceye Kadar Çıkacak

Valilikten yapılan açıklamada, “Antalya’da mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde seyredecek hava sıcaklığının 37 ila 45 derece olacağı tahmin edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

11.00-16.00 Saatleri Arasında Dikkat

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica edildi.

İLGİLİ HABERLER

Kahvede 40 yıl hatır bırakmayacak zam! Yüzde 50 artış tiryakileri kahredecek

Böbreğini seven bundan uzak dursun! İçmenin sonu diyalizde bitiyor

Keyfinden taviz vermeyen burçlar açıklandı! 4 burç keyfinden başka bir şey düşünmüyor

1 Temmuz’dan önce aracını bunu yapmayan yandı! Yüzdelik o artışlar hızlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

En az ilkokul mezunları dikkat! İŞKUR o kadroya binlerce personel alımı yapıyor

En sinirli burçlar onlar oldu! Her an sinir küpü gibi geziyorlar

Belediyeden nüfusu artırmak için flaş adım! Bu kadarı pes dedirtecek

Banyodaki küfü pisliği söküp alıyor! Etkili formülle bir çırpıda kurtulun

Böbreğini seven bundan uzak dursun! İçmenin sonu diyalizde bitiyor

Dolar kuru uçup kaçamayacak! 38 TL için o net tarih de verildi

Keyfinden taviz vermeyen burçlar açıklandı! 4 burç keyfinden başka bir şey düşünmüyor

1 Temmuz’dan önce aracını bunu yapmayan yandı! Yüzdelik o artışlar hızlanıyor

Emekli kök maaşı 8 bin TL altı olanlar eyvah! SGK uzmanı kara haberi verdi

Kahvede 40 yıl hatır bırakmayacak zam! Yüzde 50 artış tiryakileri kahredecek

Sertifikası olanlar yaşadı! Üniversiteye ilkokul-lisans mezunu personel alımı yapılacak

Emeklinin Temmuz zammı bankaların gündeminde! Promosyonlara kallavi artış geliyor