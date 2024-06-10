Antalya’da sıcaklık alarmı! Hava sıcaklıkları 45 dereceye ulaşacak

Antalya’da Hava Sıcaklıkları Artıyor



Antalya Valiliği, son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar daha da artacağını duyurdu.

Sıcaklık 45 Dereceye Kadar Çıkacak

Valilikten yapılan açıklamada, “Antalya’da mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde seyredecek hava sıcaklığının 37 ila 45 derece olacağı tahmin edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

11.00-16.00 Saatleri Arasında Dikkat

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica edildi.