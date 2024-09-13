Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama

Antalya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi tutuklandı, 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 12:38
Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama

Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonun ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Jandarma ekipleri, silah kaçakçılığının önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

Gözaltına Alınan Şüpheli ve Ele Geçirilen Silahlar

İleri sürdürülen bilgilere göre, İ.G. adlı şüphelinin, il dışından ruhsatsız tabancalar getirerek piyasaya sürmeyi planladığı tespit edildi. Yapılan operasyonla birlikte, şüpheli gözaltına alındı.

Aracında yapılan detaylı aramada, 45 ruhsatsız tabanca ile birlikte, aynı sayıda tabanca şarjörü ele geçirildi.

Yargı Süreci Başladı

Gözaltına alınan İ.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve yargı süreci başlatıldı. Bu tür operasyonların kaçakçılıkla mücadelede kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi...

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Operasyonda, 45 ruhsatsız tabanca ile 45 tabanca şarjörü ele geçirildi.

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