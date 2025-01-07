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Antalya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 3 zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 22:22
Antalya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya’da Silahlı Kavga Kan Dondurdu

Antalya'nın Kepez ilçesinde silahlı kavga, bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayda bir kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü

Habibler Mahallesi’nde, iki aile arasında henüz öğrenilemeyen bir sebep yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavga haline dönüştü ve tüfekle ateş açılması sonucu iki kişi yaralandı.

Olay Yeri ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, Sefil Ü. (46) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Sultan Ü. (24) ise tedavi altına alındı ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis Hızla Harekete Geçti

Olayın ardından şehirdeki güvenlik güçleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polisi S.D, B.Ç. ve D.A. adındaki üç zanlıyı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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