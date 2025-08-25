DOLAR
Antalya'da su kuyusundan düşen işçi itfaiye tarafından kurtarıldı

Konyaaltı'daki Teknokent inşaatında su kuyusundan düşen M.T. (37), itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı; ayağında kırık tespit edildi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 12:09
Konyaaltı'da Teknokent inşaatında kaza

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Akdeniz Üniversitesi'ndeki Teknokent inşaat alanında çalışan M.T. (37), su kuyusunda izolasyon ve perdeleme çalışması yaptığı sırada merdivenden düşerek yaralandı.

Olayda işçinin yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştüğü bildirildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, ipli düzenek yardımıyla M.T.'yi sedyeye alarak kuyudan çıkardı ve ambulansa taşıdı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ayağında kırıklar olduğu belirlenen M.T., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

