Antalya'da su kuyusundan düşen işçi itfaiye tarafından kurtarıldı
Konyaaltı'da Teknokent inşaatında kaza
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Akdeniz Üniversitesi'ndeki Teknokent inşaat alanında çalışan M.T. (37), su kuyusunda izolasyon ve perdeleme çalışması yaptığı sırada merdivenden düşerek yaralandı.
Olayda işçinin yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştüğü bildirildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, ipli düzenek yardımıyla M.T.'yi sedyeye alarak kuyudan çıkardı ve ambulansa taşıdı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ayağında kırıklar olduğu belirlenen M.T., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
