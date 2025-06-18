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Antalya'da Sulama Kanalına Devrilen Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi trajik bir şekilde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 10:10
Antalya'da Sulama Kanalına Devrilen Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trajik bir kaza sonucu, sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde gerçekleşen olayda, Raşit Akdeniz (46) yönetimindeki 07 AAK 810 plakalı otomobil, Taşağıl Mahallesi Kaymaz Caddesi Nergizlik mevkisinde devrildi.

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan incelemede sürücü Raşit Akdeniz ile araçta bulunan Ali Uyanık'ın (70) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan cenazeler, otopsi işlemleri için Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Raşit Akdeniz, akrabası olan Ali Uyanık'ı evine bırakmak üzere yola çıktığı ve kaza anının Uyanık'ın evine sadece birkaç metre mesafede gerçekleştiği öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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