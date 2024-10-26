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Antalya'da Tarım Araçları Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Akseki ilçesinde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 20:39
Antalya'da Tarım Araçları Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Akseki ilçesinde tarım araçlarının bulunduğu bir depoda meydana gelen yangın, bölgedeki ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Yangın, Demirciler Mahallesi'nde, H.T'ye ait tarım araçlarının yer aldığı depoda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana geldi. Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Akseki Belediyesi’ne ait arazöz ve iş makineleri de katıldı.

Rüzgarın Etkisiyle Büyüdü

Rüzgarın etkisiyle yangın, çevredeki ağaçlara da sıçradı. Ancak yangın söndürme ekiplerinin hızlı müdahalesi neticesinde alevler kontrol altına alındı.

Soruşturma Devam Ediyor

Yangının nedenine ilişkin olarak başlatılan soruşturma süreci devam ediyor. Yangın nedeniyle depoda önemli hasar meydana geldi ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde tarım araçlarının konulduğu depoda çıkan yangın hasara neden oldu....

Antalya'nın Akseki ilçesinde tarım araçlarının konulduğu depoda çıkan yangın hasara neden oldu. Rüzgarın etkisiyle çevredeki ağaçlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde tarım araçlarının konulduğu depoda çıkan yangın hasara neden oldu....

Antalya'nın Akseki ilçesinde tarım araçlarının konulduğu depoda çıkan yangın hasara neden oldu. Rüzgarın etkisiyle çevredeki ağaçlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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