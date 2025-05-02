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Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 16:55
Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, pikap ve otomobilin çarpıştığı korkunç bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, S.S. yönetimindeki 26 AID 192 plakalı pikap ile Sabri Ceylan'ın idaresindeki 06 FBD 855 plakalı otomobilin birlikte bulunduğu Güçlüköy Mahallesi Manayıt mevkisinde gerçekleşti. Çarpışmanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, katılaşmış araçları kontrol ettiğinde, sürücü Sabri Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceylan'ın eşi ve kızı ile pikap sürücüsü S.S., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldılar.

Ceylan'ın cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3...

Antalya'nın Akseki ilçesinde pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3...

Antalya'nın Akseki ilçesinde pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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