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Antalya'da Tur Midibüsü Devrildi: 18 Rus Turist Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir tur midibüsünün devrilmesi sonucu 18'i Rus turist 19 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 11:33
Antalya'da Tur Midibüsü Devrildi: 18 Rus Turist Yaralı

Antalya'da Tur Midibüsü Kazası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 18'i Rus turist olmak üzere toplam 19 kişinin yaralandığı bir tur midibüsü kazası meydana geldi. Kaza, Fatih K. yönetimindeki 07 AVN 799 plakalı midibüsün Gündoğdu Mahallesi Yörük Mustafabey Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarına devrilmesi sonucu gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Kazanın ardından, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından Manavgat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 18'i Rus turist 19 kişi...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 18'i Rus turist 19 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 18'i Rus turist 19 kişi...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 18'i Rus turist 19 kişi yaralandı.

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