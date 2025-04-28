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Antalya'da Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı Başladı

Antalya'da başlayan Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı, Türk Dil Kurumu tarafından düzenleniyor ve yarın sona erecek.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 13:38
Antalya'da Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı Başladı

Antalya'da Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından düzenlenen "Türk Dünyası Birliği Yolunda Ortak Alfabe Çalıştayı", Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde başladı. Çalıştayda açılış konuşmasını yapan TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, ortak alfabeye geçişin zor ve sancılı bir süreç olduğunu belirtti.

Ortak Değerler ve Dil

Prof. Dr. Mert, geçen yıl Bakü'deki toplantıda bazen ümitsizlik yaşadıklarını fakat sonunda ortak kararla alfabe değişiminin kabul edildiğini açıkladı. Toplantıya katılanların Türk dünyasının alfabeleri etrafında birleştiğini belirten Mert, "Bizi bu masanın etrafında toplayan ortak değerlerimiz ve ortak dilimizdir." dedi.

Geçmişten Günümüze Ortak Alfabe

Mert, Türk dilinin geniş bir coğrafyaya yayıldığını, bunun hem avantaj hem de dezavantajlar taşıdığını belirterek, atalarının 8. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortak alfabede buluştuğunu ifade etti. "Oğuzlar Köktürk harfleri kullanıyor, Kırgızlar da Yenisey yazıtlarında aynısını yapıyor. Biz de onların torunları olarak bunu başarmalıyız," diye konuştu.

Alfabe ve Siyasi Boyut

Mert, alfabenin bir işaret dili olduğunu fakat alfabe birliğini sağlamadan ilişkileri geliştiremeyeceklerini vurguladı. Ayrıca, "Alfabemizin hem akademik hem de siyasi bir boyutu var. 34 harflik çerçeve üzerinde büyük bir uzlaşı sağladık. Burada toplanma amacımız, 34 harfi tartışmak değil; artık yarını konuşmalıyız," şeklinde konuştu.

TDK'nın Rolü

TDK'nın Türk dilinin sadece Türkiye'nin değil, bütün Türk lehçelerinin kurum olduğunu vurgulayan Mert, gerektiğinde Türk dili için maddi destek verdiklerini belirtti. Çalıştayın yarın sona ereceği bildirildi.

Antalya'da Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından düzenlenen "Türk Dünyası Birliği Yolunda Ortak Alfabe...

Antalya'da Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından düzenlenen "Türk Dünyası Birliği Yolunda Ortak Alfabe Çalıştayı" başladı.

Antalya'da Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından düzenlenen "Türk Dünyası Birliği Yolunda Ortak Alfabe...

Antalya'da Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından düzenlenen "Türk Dünyası Birliği Yolunda Ortak Alfabe Çalıştayı" başladı.

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