Antalya'da Üç Araçlı Kaza: 5 Yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında beş kişi yaralandı. D-400 kara yolunda gerçekleşen kazada, iki otomobil ve bir hafif ticari araç birbiriyle çarpıştı.

Kaza, Ova Mahallesi'ndeki kavşakta gerçekleşti. Soner A.'nın kullandığı 20 AIU 555 plakalı hafif ticari araç, yabancı uyruklu sürücü Keighley Dawn H. yönetimindeki 33 APN 988 plakalı otomobille çarpıştı. Ardından, aynı araçta oluşan hasar nedeniyle, hafif ticari araç Uğur M.'nin kullandığı 34 KB 2885 plakalı otomobile de çarptı.

Kazanın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede, kazada yaralanan sürücülerden Keighley Dawn H. ile hafif ticari araçtaki aynı aileden Göknur, Sultan, Melike ve Hatice A. hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumu stabil olup, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.