Antalya'da Üçüzler Buluştu: Hastanede Doğan Aileler Bir Araya Geldi

Antalya'da Üçüzler Buluşuyor!

Antalya, Vitale Hastanesi'nde dünyaya gelen üçüzler, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Üçüzler Buluşuyor" etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliğe, hastanenin 15 yıldır sağlık hizmeti sunduğu aileler ve doktorlar katıldı.

Renkli Etkinlikler ve Unutulmaz Anılar

Çocuklar, etkinlikte tiyatro gösterisi izleyip, maskotlarla eğlenerek ve yüzlerini boyayarak keyifli vakit geçirdi. Hastanenin Müdürü ve kadın hastalıkları ile doğum uzmanı Op. Dr. Ali Fuat Şengör, etkinlikte bulunduğu konuşmada, hastanenin 15 yılda 39 bin doğum gerçekleştirdiğini vurguladı.

Op. Dr. Şengör, hastanede bugüne kadar 80 üçüz doğum gerçekleştiğini belirterek, bu sayının Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde olduğunu ifade etti. "Üçüz doğum aileleri bir hüzün, sabır ve stres sürecinden geçtiler. Bu bebeklerin tamamı, doğumdan sonra yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kaldı. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız ve aileler özveriyle hareket etti." dedi.

Ailelerin Paylaştığı Deneyimler

Etkinlik, hasta aileleri bir araya getirmenin yanında ortak bir geçmişi anımsamak amacıyla düzenlendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın da bu özel günde kutlanması daha anlamlı hale getirildi.

Etkinlikte üçüz sahibi annelerden Huriye Aksu, üçüz bebek beklediğini öğrendiğinde yaşadığı heyecanı dile getirirken, oğlu Hasan Aksu ise bu durumun büyük bir sorumluluk getirdiğini ama aynı zamanda keyifli bir süreç olduğunu belirtti. Hastanenin ilk üçüzlerinden Mina Elçin, kardeşleriyle birlikte dünyaya gelmelerini ve paylaşmanın getirdiği mutlulukları aktardı.

Mina, "İlk oyunlarımızı birlikte oynadık, ilk adımlarımızı birbirimize attık. Sevmeyi, sevilmeyi, gülmeyi birlikte öğrendik." şeklinde duygularını ifade etti.

Antalya'da, aynı hastanede dünyaya gelen çok sayıda üçüz, düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Üçüzler Buluşuyor" etkinliğine kentte 15 yıldır sağlık hizmeti sunan Vitale Hastanesi'nde doğan üçüzler, aileleri ile doktorlar katıldı. Hastanenin müdürü, aynı zamanda kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Ali Fuat Şengör, etkinlik hakkında açıklama yaptı.

Antalya'da, aynı hastanede dünyaya gelen çok sayıda üçüz, düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Üçüzler Buluşuyor" etkinliğine kentte 15 yıldır sağlık hizmeti sunan Vitale Hastanesi'nde doğan üçüzler, aileleri ile doktorlar katıldı. Çocuklar, tiyatro gösterisi izledi, maskotlarla eğlendi, yüzlerini boyayarak eğlenceli zaman geçirdi.