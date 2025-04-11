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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalanarak adli işlemlere başlandı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 15:07
Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı

Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Antalya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde 150 personelle eş zamanlı operasyon düzenleyerek, belirlenen 15 adrese baskın yaptı.

Narkotik Köpekleri Kullanıldı

Operasyon sırasında narkotik dedektör köpekleri ile yapılan aramalarda, 160 gram metamfetamin, 120 sentetik kannabinoid, 78 sentetik ecza, 25 gram esrar, 5 makas, hassas terazi, bir tabanca, 10 fişek ve bir miktar para ele geçirildi.

Adli İşlemler Başlatıldı

Yakalanan 16 şüpheliden 12'sine "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak"; 3’üne ise "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Bunların yanı sıra bir kişi için "izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek" suçundan işlem yapılmaktadır.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı....

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramalarda, 160 gram metamfetamin, 120 sentetik kannabinoid, 78 sentetik ecza, 25 gram esrar, 5 makas, hassas terazi, tabanca, 10 fişek ve bir miktar para ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı....

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramalarda, 160 gram metamfetamin, 120 sentetik kannabinoid, 78 sentetik ecza, 25 gram esrar, 5 makas, hassas terazi, tabanca, 10 fişek ve bir miktar para ele geçirildi.

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