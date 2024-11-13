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Antalya'da Üzücü Olay: İran Uyruklu Üç Kardeş Ölü Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde İran uyruklu 3 kardeş ölü bulundu. Olayla ilgili detaylar ortaya çıkıyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 17:59
Antalya'da Üzücü Olay: İran Uyruklu Üç Kardeş Ölü Bulundu

Antalya'da İranlı Üç Kardeşin Ölümü Üzerine İncelemeler Devam Ediyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Güzeloba Mahallesi'nde bir apartman dairesinde İran uyruklu üç kardeş ölü bulundu. Durumu fark eden mahallenin sakinleri, 8'inci kattaki daireden gelen kötü kokular üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti.

Olay Yerine Gelen Sağlık Ekipleri, Üzücü Gerçeği Ortaya Çıkardı

İhbar üzerine belirtilen adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapıyı açtıklarında hareketsiz yatan üç kardeşi buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, kardeşlerin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kardeşlerin Kimlik Bilgileri ve Son Durum

İlk incelemelere göre, kardeşlerin İran uyruklu olduğu belirlendi. Kardeşler Mohammedreza (34), Mohsen (26) ve Amirhossein Yasovalian (23) olarak tanımlandı. Cenazeleri, incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

İran'daki Aileleriyle En Son 28 Ekim'de Görüştüler

Kardeşlerin, borçları nedeniyle çalışmak için Antalya'ya geldikleri ve İran'daki aileleriyle en son 28 Ekim'de telefonla iletişim kurduğu öğrenildi.

Aile Dostu Üzüntüsünü Dile Getirdi

Kardeşlerin aile dostu olan İranlı Emrullah Asari, polisle birlikte eve girdiklerini açıkladı. Evden gelen kokuların endişe verici olduğunu belirten Asari, "Ailesi uzun süredir haber alamıyormuş. Ailesi bana ulaştı. Ben de telefonla aradım ancak kardeşlere ulaşamadım. Çok üzgünüm." diyerek duyduğu acıyı dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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