Antalya'da Yaban Keçisi ve Geyik Eti için 379 Bin Lira Ceza

Antalya'da Yasa Dışı Avcılığa Ağır Ceza Uygulandı

Antalya'da, buzdolabında avlanması yasak yaban keçisi ve kızıl geyik eti bulunduran bir şahsa 379 bin 507 lira ceza kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Aksu ilçesinde bir kişinin koruma altındaki yaban hayvanlarını avladığı ve satışını yaptığı yönünde bir ihbar aldı.

Yapılan Operasyonda Ele Geçirilenler

Belirlenen adreste gerçekleştirilen aramada, buzdolabı ve derin dondurucuda 48 kilogram işlenmiş et ele geçirildi. Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından yapılan DNA analizi sonucunda, ele geçirilen etlerin Kara Avcılığı Kanunu ile koruma altındaki yaban keçisi ve kızıl geyik türlerine ait olduğu belirlendi.

İdari Para Cezası ve Tazminat

Adli işlem başlatılan şüpheliye, hayvanları avladığı 2022’deki ceza tutarları üzerinden toplamda 379 bin 507 lira tazminat ile idari para cezası kesildi. Müdürlük, sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada, "Kurumumuz türlerimizi korumak için yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında her yerde denetimlerine sürekli devam etmekte ve iz sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Antalya'da buzdolabında avlanması yasak yaban keçisi ve kızıl geyik eti ele geçirilen kişiye 379 bin 507 lira ceza uygulandı. Belirlenen adreste yapılan aramada buzdolabında ve derin dondurucuda saklanan 48 kilogram bir kısmı işlenmiş et ele geçirildi.